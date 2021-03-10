BIST 1.557
DOLAR 7,59
EURO 9,03
ALTIN 417,26
HABER /  YEREL

Kastamonu'da feci ölüm! Tamirat yaşlı adamın hayatına mal oldu

İhlas Haber Ajansı

KASTAMONU'da evinde tamirat yaptığı sırada balkondan düşen 75 yaşındaki Fevzi Aygün hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Konaklı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Fevzi Aygün, evinde tamirat yaptığı sırada dengesini kaybederek balkondan düştü. Balkondan düşen Fevzi Aygün, hayatını kaybetti. Çatalzeytin İlçe Hastanesinin morguna kaldırılan 5 çocuk babası Fevzi Aygün’ün cenazesi, buradan alınarak köyünde aile kabristanlığına toprağa verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da oğlunu boğarak öldüren baba: Karşıma alıp öldüreceğimi söyledim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 'bakımsız' olduğu için döverek öldürdü denmişti meğer...
Beylikdüzü'nde bir kadın öldürülmüş halde bulundu! İnceleme sürüyor
Seçimler öncesi dikkat çeken hamle! İsrail Başbakanı Netanyahu ilk kez BAE'yi ziyaret edecek
Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Kafa karıştıran sözler
Pelkas, Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Trabzon'da gaz şikayetiyle gitti karnından çıkan doktorları şok etti
Libya'da hükümet güvenoyu aldı
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Kırım' açıklaması: Türkiye'nin er ya da geç anlayacağından eminiz
Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı! Araçta yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Yorumlar