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HABER /  DÜNYA

Seçimler öncesi dikkat çeken hamle! İsrail Başbakanı Netanyahu ilk kez BAE'yi ziyaret edecek

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi. 

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Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun ziyarette BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geleceği belirtildi. 

Bu ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak. 

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden günler öncesine denk gelmesi dikkati çekti. 

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. 

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