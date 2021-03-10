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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı! Araçta yüklü miktarda döviz ele geçirildi

BOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2’si kadın, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmak için kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç binbaşı ve emniyet müdürünün de bulunduğu 2’si kadın, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde olduğunu saptadı. Ekipler şüphelilerin bulunduğu otomobili TEM Otoyolu Batı Gişeleri'nde durdurdu. Araçta bulunan, meslekten ihraç binbaşı H.V., emniyet müdürleri C.B ve H.D., öğretmenler F.D. ve A.T. ile müfettiş Y.T. gözaltına alındı.  Araçta yapılan aramalarda ise yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderildi.

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