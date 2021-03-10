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Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzanilerin harita skandalına sert tepki derhal düzeltin

Dışişleri Bakanlığı, Papa'nın Irak ziyaretinde Barzanilerin bastırdığı hatıra pulunda Türkiye’nin doğusunun Irak Kürt Bölgesi topraklarına ait gösterilmesine sert tepki gösterdi.

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Papa'nın Irak ziyaretinde IKYB Yönetimi’nin bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye’nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edilmesi tepki çekti.

Dışişleri Bakanlığı yaşanan skandala tepki göstererek "Bir an önce açıklama bekliyoruz" dedi.  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığının görüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

Sinsi emeller

"Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. 

IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.
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