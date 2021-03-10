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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Suriye'de siyasi geçiş olana kadar yaptırımlar sürecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Suriye'de siyasi bir geçiş olana kadar yaptırımlar sonlandırılmayacak, normalleşme olmayacak, yeniden inşa çalışmaları desteklenmeyecek" açıklaması yaptı.

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Suriye'deki iç savaşın 10. yılını doldurması dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda konuşan Yüksek Temsilci Borrell, "Siyasi bir geçiş olana kadar yaptırımlar sonlandırılmayacak, normalleşme olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Esad bu savaşı kazanamayacak"

Suriyelilerin 10 yılda ölüm, açlık, işkence, varil bombaları ve kimyasal silahlara maruz kaldığını belirten Borrell, "Rusya ve İran'ın desteğine rağmen Esad bu savaşı kazanamayacak. Sürdürülebilir tek yol siyasi çözümdür" dedi.

"Kendi kazanacağı bir seçim istiyor"

Borrell, BM'nin yürüttüğü siyasi sürecin tıkandığını ve Esad rejiminin, yeni anayasa için oluşturulan komisyonun çalışmasını engellediğini ifade ederek, "Esad, özgür ve adil seçimler yapılmasını istemiyor. Esad kendi kazanacağı bir seçim istiyor" diye konuştu.

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