BIST 1.562
DOLAR 7,57
EURO 9,01
ALTIN 417,80
HABER /  BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre'den Beşiktaş'a kötü haber! 2 hafta yok

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi. Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık yaşayan Gökhan Töre, sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

Abone ol

Beşiktaş'ın pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi. Antrenman sırasında sağ arkaadalesinden sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncu sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Ataşehir'de 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 İranlı tutuklandı
Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrıldı! İşte KAP açıklaması
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Tedarikçi firma Karel oldu
Ziya Selçuk açıkladı! MEB özel eğitim sınıfı ve okullara 1500 materyal seti gönderiyor
Fenerbahçe'nin 500 bin euroluk kahramanı! İşte dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak cevabı! Damat kadar taş düşsün başınıza...
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yere düştü tesadüfen ortaya çıktı: Lavaboya gidemedim duş alamadım
Anlamlı Kandil Mesajları bugün Miraç kandili kandil mesajları ve kandil sözleri
Samsun'da korkutan gelişme! Artık ilçelerin hepsinde görülmeye başlandı
Yorumlar 1 yorum