Meyers Leonard ırkçı söylemin ardından kadro dışı kaldı

Miami Heat pivotu Meyers Leonard, Twitch üzerinde oyun oynarken yaptığı Yahudileri aşağılamak için ırkçı bir kelime kullandı ve kadro dışı kaldı.

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Miami Heat pivotu Meyers Leonard, Twitch üzerinde oyun oynarken yaptığı canlı yayında Yahudileri aşağılamak için kullanılan bir kelime sarf etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meyers Leonard "Kullandığım ırkçı söylem yüzünden çok üzgünüm. Kelimeyi kullandığım sırada tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyordum" dedi.

Miami Heat ise oyuncunun açıklamasından kısa bir süre sonra 29 yaşındaki Meyers Leonard'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

“Miami Heat, her türlü nefret söyleminin karşısında yer alır. Meyers Leonard’ın kullandığı ifadeler yanlıştı ve kulübümüzle bağı bulunan kimsenin nefret söylemlerinde bulunmasını tolere edemeyiz"