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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı şüphelilerin Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi. 

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