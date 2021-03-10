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Van merkezli 3 ilde terör operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı

VAN merkezli 3 kentte terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık etmek suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaları sürdürürken, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan aranan şüphelilere yönelik 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Van merkezli Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Van
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