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Kırıkkale'de üç araç birbirine girdi! Zincirleme kazada yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 18 EC 647 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen K.G. idaresindeki 06 EN 738 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 EC 647 plakalı araç yolun sol şeridine savrularak durdu. Bu esnada aynı istikamette olan Y.Ş. idaresindeki 06 GKU 85 plakalı araç da duramayıp aynı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken polisler de olası başka bir kazanın önüne geçmek için alanda güvenlik önlemi aldı. Üç aracın karıştığı kazada sürücü A.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Y.Ş., R.Ş. ve H.Ş. hafif yaralandı. Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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