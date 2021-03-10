Mervenur Polat'ı iple boğup kuryeyle yolladı! 'Neden öldürdün' sorusuna bakın ne dedi
ANTALYA 'da 4,5 aydır kayıp olan Merve Nur Polat öldürülüp paketlenmiş ve kuryeyle yollanmıştı. Katil Cüneyt Akyol gazetecilerin, "Mervenur'u neden öldürdün?" sorusuna verdiği pişkin yanıt şok etti.
Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti.
Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol ile F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin ardından götürüldüğü Kayseri'de toprağa verildi. Bugün sabah saatlerinde ise Z.U. adlı kadın da gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Cüneyt Akyol, Mervenur Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti. Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi.