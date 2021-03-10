Stat zemini kötü olan yandı! Denetim ve yaptırımlar olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Zeminle ilgili sıkı denetim ve yaptırım olacağını söylemek istiyorum. TFF ile bu konuyu konuştuk." dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da spor medyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

- Kulüplerin ve federasyonların şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor. Her alanda tesisleşmemiz devam ediyor. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle yüzücü ve havuz sayımızı artırıyoruz.

'İddiamızı sadece sözlerle değil bizzat gerçekleştirerek sürdürüyoruz'

- Her alanda tesisleşmemiz devam ediyor. Devletimizin son yıllarda kulüplerimize ciddi bir desteği var. Sporun parlayan yıldızını hep birlikte daha da parlak hale getireceğiz. Geçtiğimiz 2 ay içinde başta Adana Stadı, Giresun Stadı, Hatay Stadı, Ordu Stadı... Bunlar hemen hemen bitti. İstanbul İstinye'deki tenis tesislerimiz... İddiamızı sadece sözlerle değil bizzat gerçekleştirerek sürdürüyoruz.

'Stadyum zeminlerinin kötü duruma düşmesine izin vermeyeceğiz'

- Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz. Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum. Sporcu sağlığına ekstra özen gösterilmeli. Gerekirse profesyonel destek, gerekirse federasyon destek verecek. Biz de bunların denetimlerini yapacağız. Stadyum zeminlerinin kötü duruma düşmesine izin vermeyeceğiz. Türk futbolunun marka değerine ve imajına kimsenin zarar verme hakkı yok.

Hakemler konusu

-Futbolun üretkenliğinin konuşulması gerekirken başka konular konuşuluyor. Kişileri değil sistemi konuşmamız lazım. Hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var. Kulüplerin sürdürülemez durumunu sürdürülebilir bir duruma getirme hedefindeyiz. Hem kulüplerin hem de federasyonların şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor.

'Rekabet dostluğu engelleyen bir şey değil'

- Sporcularımızla irtibat halindeyiz. İnanıyorum ki en başarılı olimpiyatlardan birini geçireceğiz. Atıcılıktan yüzmeye kadar Türkiye’nin dört bir yanında iyiyi ve doğruyu ne kadar önemsersek, belki şimdi prim yapan konulara ne kadar az yer verirsek, olumsuzlukları da ortadan kaldırmış oluruz. Rekabet dostluğu engelleyen bir şey değil. Sporu eğitimle birlikte sürdürebilecek, hayallerinin peşinden giden gençlerle birlikte yürüyeceğiz. Liseler, orta okullar, ilkokullar...

'Kadınlarımız çok başarılı'

- Gerek eş olarak gerek anne olarak kadınların bu anlamdaki öncü misyonunu sporda da yukarıya çekmemiz lazım. Kadın sporcularımız çok başarılı. Jimnastikte, voleybolda, basketbolda, futbolda, güreşte, yüzmede her alanda kadın sporcularımız var. Bu anlamda çok güçlü şekilde onlara verdiğimiz desteği de bilinir kılmalıyız. Tesislerimizde kadınlarımız öncelikli hizmet alma hakkına sahipler. Kadınlarımız ne kadar çok spora dahil olursa, sporda toplum olarak çok daha başarılı oluruz. Sporu hayatın bir parçası olarak gören gençlerimizi, kadınlarımızı tesislerimize bekliyoruz.