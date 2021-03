Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı! Ek koronavirüs tedbirleri gündemde mi?

ANKARA Valisi Vasip Şahin, vaka sayılarının 100 binde 54’e yükseldiği Ankara için “Şu an için ek bir tedbir düşünmüyoruz” bilgisini verdi ancak uyarıda bulundu.

Kontrollü normalleşme sürecine 100 binde 35’lik vaka sayısıyla orta riskli (sarı) iller kategorisinde başlayan başkent Ankara’nın bir hafta içinde 100 binde 54’e yükselmesi endişe yaratırken, Ankara Valisi Vasip Şahin, bu süreci ilk kez Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e değerlendirdi. “Mavi bölgeyi hedefliyoruz” diyen Vali Şahin, illerin renklerinin belirlenmesinde vaka sayısının yanı sıra yoğun bakım doluluk oranları, yatak oranları ve aşılama oranlarının da belirleyici olduğunu söyledi.

Vali Şahin, “Bugün için ek bir tedbir, kısıtlama düşünmüyoruz. Rehavet görüntüsü artar, vaka sayısı yükselirse bu avantajımızı kaybederiz ve hiç istemediğimiz kısıtlamalara geri dönmek durumunda kalabiliriz” diyerek vatandaşlara tüm tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

"Hedefimiz düşük risk"

Hepimizin ülke olarak hedefi, pandemiyi sıfırlamak. Sarı bölgede (orta riskli) olmak Ankara için yeterli değil. Biz başından beri mavi bölgeyi (düşük riskli) hedefliyoruz. Vatandaşımızın gayreti, denetim ekiplerimizin dikkatiyle inşallah bu pandemi sürecini en az yükselişle, hatta gerilemeyle kapatırız diye ümit ediyorum. Normalleşme özel hayatımızda bizi tedbirlere uymaya daha fazla sevk etmeli. Maske, mesafe ve temizlik dediğimiz tedbirler mutlaka taviz vermeden uygulanmalı.

"Rehavet avantajı kaybettirir"

Bu normalleşme aslında bizim biraz nefes almamızı sağlayacak. Bu adımlar eğitim hayatındaki çocuklarımızın aksayan eğitim faaliyetlerinin devamını sağlamaya, yine esnafımızın ve tüccarımızın aksayan iş ve istihdam hayatını telafi etmeye yönelik yapılmış adımlardır. Bu adımlar hastalığın sona erdiği, pandeminin bittiği anlamına gelmemeli. Aklımızdan bu yanlış düşünceyi çıkartmamalıyız. Ankara diğer yerlere göre daha dikkatli davranan vatandaşların yaşadığı bir şehir. Bu bizim için bir avantaj. Ancak rehavete kapılırsak bu avantajımızı kaybedebiliriz.

"Destek bekliyoruz"

Sıkıntı içerisine olan ve bir an önce iş yerlerinin açılmasını bekleyen esnaf şu an biraz rahatladı. Kendilerinden özellikle toplu bulunan yerlerde yüzde 50 kapasite şartına ve diğer tedbirlere harfiyen uymalarını ve müşterilerini de bu konuda yönlendirmelerini bekliyoruz. Esnafımızdan bu noktada daha fazla destek istiyoruz. İnsanların hayatını kısıtlamayı gönlümüz arzu etmiyor. İş yerlerinin ve işlerinin kısıtlanması bizi de rahatsız ediyor. İnşallah buna ihtiyaç duymayız. Sağlık her şeyden önemlidir. Yarın sağlık açısında tehdit seviyesi artarsa, tekrar yeni tedbirler alınabilir.

Homojen uygulama yapılıyor

Bugün için Ankara özelinde ek bir tedbir, kısıtlama düşünmüyoruz. Önümüzdeki günlerde de inşallah bu tedbirleri düşündürecek olumsuz gelişmeler olmaz. Hatta daha rahatlatıcı tedbirleri gevşetici birtakım gelişmeler yaşarız umarım. Şu an Ankara’da homojen uygulama yapılıyor. Davranış şekillerimiz çok kalabalık semtler veya biraz daha az kalabalık semtler için aşağı yukarı aynı. İleride olumsuz gelişirse, ona göre istişare eder bir karara varırız inşallah. Ankaralılardan normalleşme döneminin devam etmesi ve özgürlük alanlarımızın genişlemesi için daha fedakârca davranması rica ediyorum.

Sağlık altyapımız iyi durumda

Sağlık Bakanlığı, 100 binde görülen vaka sayısı haritasını 15 günde bir güncelleyeceğini açıkladı. Önümüzdeki hafta sonu veya hafta başı bu haritayı güncelleyip yayınlayacaktır. İllerdeki yoğun bakım doluluk oranları, yatak oranları ve aşılama oranları da 100 binde görülen vaka sayısına ek olarak değerlendirmeye alınıyor diye düşünüyorum. Renklendirmede belirleyici faktörler arasında bu saydığım hususlar da yer alıyor. Biz yoğun bakım doluluk, entübe hasta ve aşı oranında iyi durumdayız. Dolayısıyla bu renklendirmenin sonucunda inşallah halen sarı (orta riskli) iller arasında kalırız diye ümit ediyorum.

"Ankaralılar buna özen gösterecektir"

Vali Şahin, kontrollü normalleşme sürecinde Ankara’daki ilk haftayı ise şu sözlerle değerlendirdi: “Vatandaşlarımızın hafta sonu yasağının kalkması nedeniyle sokaklara, park yerlerine ve sosyalleşebilecekleri alanlara rağbeti oldu. Görebildiğimiz kadarıyla Ankaralılar kurallara dikkat etmeye çalışıyor. Geride bıraktığımız hafta sonu gördüğümüz bu yoğunlaşma ümit ediyorum ki bu hafta daha az görülecektir. Ankaralılar buna özen gösterecektir.”

Pandemi sürecinde Ankara’nın Türkiye’deki diğer illere göre daha iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Şahin, “Biz ilk pandemi başladığında iyi durumdaydık. Yazın normalleşmeyle birlikte eylül ve ekim ayında pik yaptık. Ama Ankaralı bu durumdan gerekli dersi çıkararak kasım, aralık ve ocak aylarında vaka sayılarını asgari seviyelere düşürmeyi başardı. Bu başarı Ankaralıların gösterdiği hassasiyet ve tedbirlere riayet etmesinden kaynaklı olarak gerçekleşti. Bugün nispeten bir yükseliş olsa bile, Ankara bu konuda bilinçli bir kitleye sahip” ifadelerini kullandı.