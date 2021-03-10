Meral Akşener'den Erdoğan'a eleştiri: Bütün dış politikalarını şahsi kankalıklarına endeksledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiriler yöneltti. "Bütün dış politikalarını şahsi kankalıklarına endeksledi" ifadesini kullanan Akşener, "Kişisel kaprislerinin bedelini bu millete ödetemezsin. Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye'ye bunca kaybı niye yaşattınız?" diye sordu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'nin dış politikalarına eleştiriler yönelten Akşener, "İktidarı bulduğumuz her fırsatta her mecradan defalarca uyardık. Özellikle uluslararası ilişkilerde şahsi dostluklarınızı değil, devletler arası ilişkileri esas alın. İki ülke arasındaki ilişki liyakatli diplomatlarla devlet esaslı yürütülmelidir. Dinlediler mi? Hayır" düşüncesini dile getirdi.

"Bugünlerde bir şeyler oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Bütün dış politikalarını şahsi kankalıklarına endeksledi" ifadesini kullanan Akşener, şunları kaydetti: Bugünlerde bir şeyler oluyor. Sayın Hulusi Akar çıktı, 'Mısır'la tarihi birçok değerimiz var önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir' dedi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü çıktı, 'Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle bölgesel barış için yeni bir sayfa açılabilir' dedi. Şimdi ben de doğal olarak sizler adına soruyorum; Sayın Erdoğan, bu konuları bakan ve sözcüne açtırarak nabız mı yokluyorsun, Rabia'yı öksüz mü bırakıyorsun?

"Kişisel kaprislerinin bedelini bu millete ödetemezsin"

Mısır'la bu inatlaşma olmasaydı Doğu Akdeniz konusunda emin olun elimiz daha da güçlü olurdu. Tarih tekerrür mü ediyor? Rabia'yı bu kez de Sisi'nin sofrasında mı bırakıyorsun? Sayın Erdoğan devlet böyle yönetilmez. Kişisel kaprislerinin bedelini bu millete ödetemezsin. Zikzaklarının bedelini Türkiye'ye ödetemezsin. Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye'ye bunca kaybı niye yaşattınız? Hem ekonomik, hem ticari hem askeri alanda bunun hesabını kim verecek? 'Yeni sayfa açıyorum' diye işin içinden sıyrılamazsın. Önce sorumluluk alacak, milletimizden özür dileyeceksin.

"Sayın Erdoğan, sen giderken ben dönüyordum"

Son dönemde hızla büyüdüğümüzü, milletimizin İYİ Parti'ye ilgisini gördükleri için akıllarınca yalanlarıyla yolumuzdan şaşırtacaklar. Sayın Erdoğan, sen giderken ben dönüyordum. Bu salondaki arkadaşlarımızın çoğunluğu sen top oynarken mücadele ediyordu. Şimdiye kadar önümüze çıkardığın her engeli aştık. Her tuzağı bozduk. Bundan da bileğimizin gücü, alnımızın akıyla çıkarız. Kurban olduğum Allah, yalanın, yalancının yanına kar bırakmıyor işte.