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Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 12 ByLock kullanıcısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin dijital haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edilen 15 şüpheliden 12’si, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY’nin dijital haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 15 şüpheliden 12’si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

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