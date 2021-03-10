Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 12 ByLock kullanıcısı yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin dijital haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edilen 15 şüpheliden 12’si, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.Abone ol
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY’nin dijital haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 15 şüpheliden 12’si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.