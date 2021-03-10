Ermenistan’da Paşinyan, Genelkurmay Başkanı’nın görevine ikinci kez son verdi

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından yapılan hükümet açıklamasında, ordunun başındaki Onik Gasparyan’ın bulunduğu görevden bugün itibarıyla alındığını belirtildi.

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Söz konusu açıklama, ordunun Paşinyan’ı istifaya çağırmasını izliyor. Ardından Ermenistan Başbakanı bu çağrıyı bir darbe girişimi olarak tanımlayıp Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararı vermişti.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamayı reddetmişti, ancak doğrudan söz konusu karara ilişkin itirazını Anayasa Mahkemesi’ne iletmemişti.

Bu nedenle Genelkurmay Başkanı’nın otomatik olarak görevinden alınmış olduğu belirtiliyor.