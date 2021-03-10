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HABER /  POLİTİKA

CHP'ye geçen Cihangir İslam'dan dikkat çeken açıklama

CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, yaptığı ilk açıklamada "Gösterdikleri samimiyete ve teşvike teşekkür ediyor; Ülkemiz, CHP ve kendim için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi'nden geçtiğimiz yıl mart ayında istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. Rozetini grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktığı Cihangir İslam, "Siyasi hayatıma "Adalet Yürüyüşü"nde birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduğumuz ve kaynaştığımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ile devam etme kararı verdim. Gösterdikleri samimiyete ve teşvike teşekkür ediyor; Ülkemiz, CHP ve kendim için hayırlı olmasını diliyorum" düşüncesini dile getirdi.

Cihangir İslam'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: 

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