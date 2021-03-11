Siyasi Partiler ve Seçim Yasa Taslağı: Hazine yardımına iki kriter getiriliyor!
Hazine yardımına ilişkin taslak çalışmada, halen yüzde 3 olan oy oranı şartı yüzde 7'ye çekiliyor. Ayrıca partilerin terörle ilişkilerine ilişkin iddialar mahkeme tarafından ispatlanırsa Hazine yardımı kesilebilecek.
AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı, Siyasi Partiler ve Seçim Yasa Taslağı’nda sona gelindi. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklanması planlanan çalışmada, önemli düzenlemeler yapıldı.
En az yüzde 7 oy alma şartı
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bunlardan biri, partilere Hazine yardımı. Hazine yardımından yararlanmak için seçimde en az yüzde 7 oy alma şartı getirildi. Bu da küçük partilere Hazine yardımı verilmemesi anlamına gelecek.
Diğer kriter ise 'terörle ilişki'
Hazine yardımıyla ilgili bir diğer kriter ise 'terörle ilişki'. Ancak anayasaya aykırı olma sorunu nedeniyle bu konuda ara formül geliştirildi.
Siyasi Partiler Yasası’nda, 'terörle bağı olan ve suça dahil olan parti tüzel kişiliklerinin Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine' olanak yaratılacak. Böylece dava sonucuna bağlı olarak, Hazine yardımı kesilebilecek.