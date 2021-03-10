İstanbul'da jigololuk vaadiyle 21 kişiyi dolandıran zanlı yakalandı

21 kişiden 160 bin TL koparan dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul genelinde son günlerde Jigololuk vaadiyle dolandıran internet siteleri çoğaldı.

Kolay yoldan para kazanmak isteyen erkekleri hedefleyen bir şahsın “Jigolo adayları arıyoruz” diyerek daha önceden ağına düşürdükleri numaralara SMS attığı ileri sürüldü.

Bu durum ise en son 57 yaşındaki H.G’nin başına geldi.

“Kolay yoldan para kazanmak ister misin''

İddiaya göre “Jigolo adayları arıyoruz”, “Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?” diye bir mesaj alan H.G., bu vaatlere inanıp mesaj atan numarayı aradı. Bunun üzerine telefonla görüştüğü kişi, isim, yaş, telefon numarası ve T.C. gibi bilgilerini alarak önce kayıt olmak için 3 bin TL “kayıt parası” adı altında para istedi.

Teklifi kabul edip 3 bin TL gönderen H.G. daha sonra “Sana müşteri bulduk ama önce bize 7 bin TL teminat göndermen gerekiyor. İşi bitirdikten sonra 15 bin TL alacaksın” diyen kişiye bu kez 7 bin TL daha gönderdi.

Ulaşamayınca hemen polise gitti

Kısa süre sonra kendisini arayan kişiye ulaşamayan H.G., dolandırıldığını fark edip hemen polise ihbarda bulundu.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan teknik takip sonucu 24 yaşındaki İ.E.’yi Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

21 kişiyi dolandırdı, tutuklandı

Gözaltına alınan dolandırıcının 21 kişiyi jigolo yapma vaadiyle toplam 160 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

Dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.