Bülent Turan'dan CHP'ye katılan Cihangir İslam'a sert tepki! İslam CHP için neler demiş neler

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan CHP'ye katılan eski Saadet Parti'li Cihangir İslam'a sert tepki geldi. Öte yandan Cihangir İslam'ın geçmişte CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ağır sözler kullandığı ortaya çıktı.

Abone ol

CHP'ye katılma kararı alan Cihangir İslam'a en sert tepki AK Parti'li Bülent Turan'dan geldi. Turan, ''Milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı oldukları bilinen M.A.Çelebi, M.İnce gibi vekillerini kov; ömrü CHP ile kavgayla geçmiş adamları törenle partiye al! Tarihteki CHP ile şimdiki CHP’nin sadece isim benzerliği olduğunun en güzel örneği bu! Ne yaparsanız yapın toparlanamayacaksınız!'' açıklamasında bulundu.

Öte yandan Cihangir İslam'ın geçmişte CHP aleyhinde attığı tweetler ortaya çıktı.

CHP sıralarından seçimlere giren Cihangir İslam 2018 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi. İslam, vekil seçildikten sonra Meclis'te Saadet Partisi sıralarına geçti ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman ile birlikte Saadet Partisi'ni temsil etti.

Ancak İslam, Mart 2020'de yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle Saadet Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Cihangir İslam yapılan görüşmeler neticesinde CHP'ye katılma kararı aldı. Grup toplantısında İslam'ın rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Böylece CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.