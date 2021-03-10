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Kocaeli'de sosyal medyadan ihbar edildi! O zanlı eşini darp ettiği iddiasıyla tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çocuklarının, darp edilen annelerini çektiği videoyu sosyal medyada paylaşıp yardım istemesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Darp edilmiş bir kadının, eşinin kendisine şiddet uyguladığı yönünde çekilen videosunun, çocuklarınca sosyal medyada paylaşılması üzerine, çeşitli platformlarda zanlının tutuklanması istemiyle çağrıda bulunuldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından, zanlı Veli E'nin, gözaltına alındığını ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını açıkladı.

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