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Sakarya'dan yürek yakan haber! Eve gelen yakınları şok oldu

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da yaşayan 33 yaşındaki Bülent Hacıoğlu evinde ölü bulundu.

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Olay, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süre haber alınamayan Bülent Hacıoğlu (33), evde yakınları tarafından yerde yatarken bulundu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Hacıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Eve gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Hacıoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Bülent Hacıoğlu'nun cenazesi yarın Serdivan Beşköprü Balkan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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