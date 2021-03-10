BIST 1.551
DOLAR 7,65
EURO 9,09
ALTIN 421,42
HABER /  YEREL

Kocaeli'de 19 yaşındaki genç lastiği değiştirmek istemişti! Feci şekilde can verdi

KOCAELİ'de 19 yaşındaki Ziya Birkan Köprülü lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında durup otomobilden inince arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ziya Birkan Köprülü otomobilin lastiği patlayınca aracı yol kenarına park etti. Aracından inen Köprülü’ye arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazayı görenler 112 Acil servisi aradı. Ağır yaralanan Köprülü sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köprülü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köprülü'nün cenazesi bugün Derince Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu gece Miraç Kandili! Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece hangi dualar okunur
Merih Demiral'la Ronaldo'yu yerden yere vurdular: Affedilemez
Sakarya'dan yürek yakan haber! Eve gelen yakınları şok oldu
VakıfBank şampiyonluk kupasını aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi sokağa çıkma yasağı geri mi dönüyor
Meksika'da son 6 ayda 66 politikacı organize suç örgütlerince öldürüldü
Esenyurt'ta dini nikahlı eşiyle kavga eden kadın 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
Attila Szalai: Şampiyon olmamıza 12 maç kaldı
Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu
Yorumlar