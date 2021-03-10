Kocaeli'de 19 yaşındaki genç lastiği değiştirmek istemişti! Feci şekilde can verdi

KOCAELİ'de 19 yaşındaki Ziya Birkan Köprülü lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında durup otomobilden inince arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ziya Birkan Köprülü otomobilin lastiği patlayınca aracı yol kenarına park etti. Aracından inen Köprülü’ye arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazayı görenler 112 Acil servisi aradı. Ağır yaralanan Köprülü sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köprülü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köprülü'nün cenazesi bugün Derince Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.