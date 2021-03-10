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İstanbul'da 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması! Başsavcılık düğmeye bastı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı verildi.

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