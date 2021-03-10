Sanatçı Şükriye Tutkun'dan 'Erdoğan' açıklaması: Linç edileceğimi bile bile paylaşacağım

Şükriye Tutkun, "Sene 2017 "Keşke benim de böyle bir Babam olsa" demiştim sene 2021 oldu, linç edileceğimi bile bile, aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum. "Keşke benim babam olsaymış" Ama benim değil tüm Türkiye'nin Babası. Babasızların babası." paylaşımı çok konuşulmuştu.