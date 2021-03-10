Sanatçı Şükriye Tutkun'dan 'Erdoğan' açıklaması: Linç edileceğimi bile bile paylaşacağım
Sanatçı Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı paylaşımda "linç edileceğimi bile bile, aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum. Keşke benim babam olsaymış" mesajıyla ilgili dikkat çeken açıkalamalara imza attı.
Şükriye Tutkun, "Sene 2017 "Keşke benim de böyle bir Babam olsa" demiştim sene 2021 oldu, linç edileceğimi bile bile, aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum. "Keşke benim babam olsaymış" Ama benim değil tüm Türkiye'nin Babası. Babasızların babası." paylaşımı çok konuşulmuştu.
"Babasız büyüyenlerden başka kimse anlamaz"
Sanatçı Şükriye Tutkun, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'e konuştu. Tutkun, "Sözümü benim yaşadıklarımı yaşayanlardan, babasız büyüyenlerden başka kimse anlamaz" düşüncesini dile getirdi.
"Babanız sizi niye terk etmiş?"
Çocuk yaşta babası tarafından terk edildiklerini belirten Tutkun, "Babanız sizi niye terk etmiş?" sorusuna "Bir gün annemle kavga ediyorlar. Babam çekip gidiyor, boşanmak için falan da gelmiyor galiba. Yıllar sonra beni bulmak için geldiğinde ise trafik kazası geçiriyor" yanıtını verdi.
"Babam daha da iflah olmuyor"
Daha sonra evlerinde babasının sebep olduğu çok büyük bir yangın çıktığını, annesinden sonraki eşinin ve iki kızlarının o yangında hayatını kaybettiğini söyleyen Tutkun, "Babam daha da iflah olmuyor. 59'unda vefat etti" diye konuştu.