Porto mucizesi Juventus'u yaktı rekor da tur da Haaland'dan

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan Porto 'deplasman golü kuralıyla' adını çeyrek finale yazdırdı, Merih Demiral ve Ronaldo büyük üzüntü yaşadı. Borussia Dortmund, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Sevilla ile evinde 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Juventus, sahasında Porto'yu 3-2 yendi. İlk maçı 2-1 kazanan Porto deplasman golü kuralıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kalırken Taremi'ye müdahalesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda Porto 1-0 öne geçti.

Porto bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Juventus ise Devler Ligi macerasını tamamladı. Juventus geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'ne son 16'da Lyon'a elenerek veda etmişti.

Merih Demiral ile çarpışan Pepe'nin kaşı açıldı.

Haaland rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Dortmund, sahasında Sevilla'yla 2-2 berabere kalarak toplamda 5-4'lük sonuçla çeyrek finale yükseldi. Norveçli yıldız Haaland kırdığı rekorlar ve attığı gollerle geceye damga vurdu. Opta verilerine göre; 35 ve penaltıdan 54'te ağları havalandıran Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 20'ye çıkardı. Bu istatistiği 14 maçta yakalayan Haaland, Devler Ligi'nde 20 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu.

Haaland, bunların hepsini bir gecede başardı

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