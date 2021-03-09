Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası konuştu. Açıklamalarının büyük bölümünde muhalefeti hedef alan Çelik, Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisine tepki gösterdi Yunanistan'a gereken cevabın sahada verileceğini söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini maske tartışmalarına indirgediğini ifade ederek dünyadaki tüm kurumların Türkiye'nin salgın dönemindeki organizasyonunu tebrik ettiğini söyledi. Çelik, Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasına sert tepki göstererek, Yunanistan'a gerekli şekillerde ve gerekli şartlarda sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Başka zamanlarda çeşitli vesayet girişimleriyle ortaya çıktı. Her siyasetlerini taship ediyor değiliz.

Terörle mücadelede ciddi bir şekilde sürüyor. En son helikopter şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.

Rasim Öztekin'in vefatı

Rasim Öztekin'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın rahmetlinin törenine Kültür Bakanımız, ben ve Numan Bey ile hep beraber katılacağız.

Diyarbakır anneleri

Diyarbakır Annelerine karşı tavır almak, Kürt çocuklarının dağlarda görmenin karşı tezahürüdür. Diyarbakır Annelerine verilen destek ya da verilmeyen destek bu çocukların evlatların geleceğine dönük kimin nasıl düşündüğünü gösteren bir tavırdır.

"Kadına karşı şiddete karşı çıkmak insanlığı olan şiddete karşı çıkmaktadır"

Kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Muhalefetin maske eleştirilerine sert cevap

Dünyanın gıpta ile baktığı aşılama sürecini devam ettiriyoruz. Bütün dünyadaki kurumlar, Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ediyorlar. Ama hala muhalefet 3 maske dağıtamadınız gibi eleştiriler söylüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım.

Terör örgütlerinin kadın istismarı

Terör örgütlerinin bu kadın konusundaki istismarcılığı; DEAŞ terör örgütünün Ezidi kadınlarını başka topraklara satmasıdır. PKK'nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması, bunları askeri unsur haline getirmeye çalışması maalesef dikkat çekicidir. Bu konuda Cenevre sözleşmesine ek protokolde, 15 yaşındaki çocukların askere katılmayacağını söylemesine rağmen PKK'nın bunları yapmaya devam ediyor. Bakın PKK'nın bunu yaptığı çocuk haklarını ihlal ettiği sadece bizim söylediğimiz bir şey değil. Kadın ve çocuk istismarcılığı konusunda, terör örgütünün yaptıklarına karşı daha dikkatli yaklaşılmasını istiyoruz.

ARAP Birliği'nin Türkiye bildirisine tepki

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli şekillerde ve gerekli şartlarda sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

"Yunanistan'ın yaptığı zulmü söyledik"

Yunanistan'ın yaptığı zulmü söyledik. Avrupa'nın demokrasisinin korunması, Türkiye'nin milli çıkarları açısından gereklidir. Avrupa için tehdit kendi içerisindeki sağcıların daha da ilerlemesine sebep olacak politikalardan karşılanıyor.

Mısır ile ilişkiler

Mısır önemli bir ülke. Mısır devletiyle halkıyla geçmişten gelen ortak bağlarımız var. Mısırla olan süreç bu diplomatik ilişkilerin aksamasının nedeni bellidir. Akdeniz'de şimdi yeni bir durum var. Sadece gaz meselesi değil Suriye'deki durumda var. Libya meselesi olunca bu daha da arttı. Neredeyse Akdeniz'de savaş gemileri yüzünden balıkçı teknelerine yer kalmadı diye bir söz var. Türkiye geçmişteki ilkeli tutumundan tamamen vazgeçmiş değildir. Bölgedeki gelişmelerin konuşulması açısından mekanizmalar için gereklidir.

"Çatışma çözümlerinde Türkiye aranan bir ülkedir"

ABD Dışişleri'nin mektubunu okuduk. Tabi Taliban'la olan aşamada pek çok süreç geçti. Afganistan'daki barışın istikrar açısından önemli olduğunu biliyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yılına girdik. Afganistan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kurulunca tanıyan 2. ülkedir. Bütün bu çatışma çözümlerinde Türkiye aranan bir ülke. Afganistan'a barış sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz.

"Türkiye azınlıkların haklarını teslim eden ülkelerin başında geliyor"

Cumhurbaşkanımız bu konularla ilgili her konuşmasında antisemitizmi eleştirmektedir. Hatta New York'a gittiğinde çeşitli maksatlarla yapılan işler. Örneğin, Türkiye azınlıkların haklarını teslim eden ülkelerin başında geliyor. Türkiye ile ilgili bu yaklaşımlar bu uzmanların kendi ülkelerinde yaşadıklarını başka ülkelere yansıtmaklardır. Bu konuda son derece açık bir süreç yürüttüğümüzü ifade etmek isterim."