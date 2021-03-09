TBMM'de kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına karar verildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 'kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yaşanan ve ülkede infiale sebep olan darp olayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılması için yeni bir komisyon kurulacağını duyurmuştu.
TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin 'kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek görüşüldü.
Komisyon kurulması kabul edildi
Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada 'kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Araştırma komisyonu, 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta 3 ay görev yapacak.
Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak ve rapor, daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.