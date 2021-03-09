Maskeyi de polisi de takmadı! Bursa'da genç kadın ortalığı birbirine kattı

BURSA'da genç kadın, şehrin merkezinde maskesiz yürüdüğü için polis tarafından uyarıldı. Uyarıya rağmen maske takmamakta ısrar eden kadın 'Ben kör değilim, ölümcül virüs yok. Korkmuyorum, gerekirse de ölürüm' diye konuştu.

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Merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru maskesiz yürüyen genç kadını uygulama sırasında fark eden trafik polisleri onu durdurup maske takmasını istedi.

"Kimse bana maske taktıramaz, burası açık hava, açık havada maske takmak zorunlu değil" diyerek polis memurlarına bağırmaya başlayan genç kadın çevredeki vatandaşları şaşırttı.

"Gerekirse de ölürüm"

Polisler böyle bir kararın olmadığını söylese de, oralı olmayan kadın bağırmaya devam etti. Polis ekiplerine "Gücünüz bana yetiyor değil mi?" diyerek direnen genç kadın "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok, ben korkmuyorum gerekirse de ölürüm" diyerek bir anda herkesin tepkisini üzerine çekti.

Vatandaşların olay yerine toplanması üzerine polisler genç kadını polis otosuna bindirdi ve maske takmadığı için 392 lira cezai işlem uyguladı.