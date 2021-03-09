CHP'ye katılan Cihangir İslam Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için bakın ne demiş!

CHP'ye katılan eski Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın 2018 seçimleri öncesi Abdullah Gül'ün çatı adaylığının kabul edilmemesiyle ilgili "Türkiye önemli bir fırsatı kaçırdı" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

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Eski Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın CHP'ye katılması konuşuluyor.. İslam'ın 2028 yılında paylaştığı Abdullah Gül tweeti sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gazeteci Nedim Şener, İslam'ın o tweetini kamuoyu ile yeniden paylaştı.

"Türkiye önemli bir fırsatı kaçırdı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat Meclis'te düzenlenen grup toplantısında İslam'a rozetini taktı. İslam ile birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükselmiş oldu.

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.

CHP'ye katılan İslam'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam kaç yaşında?

Cihangir İslam kimdir?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.