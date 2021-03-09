Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi davasında karar çıktı! 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

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ANKARA 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Tutuklu bazı sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlantı kuruldu. Mahkeme Başkanı Hikmet Erdoğan, sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıkladı.

Buna göre; suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'örgüt abisi' sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ile Karlov'u 'terör amaçlı kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu belirtilen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın'ı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Karlov'u 'terör amaçlı kasten öldürmeye yardım' suçundan da 15'er yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül'ü 'FETÖ üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül'ü aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel'i ise 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan ise 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Heyet, sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin üzerine atılı suçlardan beraatına karar verdi.

Sanıklar üzerlerine atılı diğer suçlardan beraat etti.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu firari sanıklar Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak'ın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.