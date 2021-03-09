BIST 1.550
DOLAR 7,61
EURO 9,06
ALTIN 420,30
HABER /  CHP
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

CHP’li vekilden Samsun’da darp edilen kadının başında poz: Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

Samsun’da İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen E.M’yi hastanede ziyaret eden CHP'li heyet, yaralı kadının başında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. Yaralı kadının fotoğrafta sırtını döndüğü görülürken, bu duruma gelen tepkiler sonrası, paylaşımını kaldırdı.

Abone ol

Samsun’da yaşayan E.M, boşandığı eşi İbrahim Zarap tarafından, sokak ortasında çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülmüştü.

E.M’nin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken, aralarında CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in de bulunduğu CHP’li heyet, yaralı kadını ziyaret etti.

CHP’li vekil ve beraberindekiler, ziyaretleri esnasında şiddete uğrayan kadının başında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

E.M’nin fotoğraflarda yüzünün gözükmemesi için yaralı halde olmasına rağmen yatağın diğer tarafına döndüğü görüldü.

Bu duruma gösterilen tepkiler sonrası, CHP’li vekil Zeybek Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafı kaldırdı.

İlgili Haberler
Samsun'da eşini sokakta döven koca 'Bu işi bitireceğim, öldüreceğim’ diye bağırmış! Yeni ayrıntılar Samsun'daki şiddet! Eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da FETÖ firarisi eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı
MHP’li Semih Yalçın'dan ‘Zarap’ ve ‘Çetin’ açıklaması: Suç kişiseldir ve sahibini bağlar
İki kardeş hayatını kaybetmişti! Çekmeköy'deki inşaat sahibi gözaltına alındı
Kullancııları sevindirecek haber! Instagram'daki özellik Facebook’a da geliyor
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Aort yırtılması sonucu hayatını kaybetmiş
Fatih Terim'in 'kalsın' dediği Belhanda ile yollar ayrılıyor!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iddialı konuştu: Bir yıllık partiyiz hükümete yön veriyoruz
Olay Bursa'da yaşandı! Cinayet zanlısı lokantacı 6 ay sonra yakalandı
Zonguldak'ta 'üstümü çıkardı' deyip iğrenç olayı anlattı: Makasla karnımı...
Çekmeköy'de silahlı kavga: Ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
Yorumlar 3 yorum