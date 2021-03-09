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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp hastalığı sebebiyle hayatını 61 yaşında kaybeden Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’i arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

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