BIST 1.550
DOLAR 7,61
EURO 9,06
ALTIN 420,30
HABER /  DÜNYA
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Çavuşoğlu ve Lavrov yarın Katar'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geleceği belirtildi.

Abone ol

Söz konusu görüşmenin Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşeceği belirtildi. Rus yetkililer görüşmeye dair başka ayrıntı paylaşmadı. Doha’daki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevkidaşı Rusya lideri Putin ile Akkuyu nükleer güç santralinin üçüncü reaktörünün temel atma törenine video-konferans yöntemiyle katılacakları güne denk gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Doha’da Katar Emiri Hamad bin Halife el Sani tarafından kabul edilmesi ve Katarlı mevkidaşı Muhammad bin Abdurrahman el Sani ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şükriye Tutkun'dan 'Erdoğan' açıklaması: Linç edileceğimi bile bile paylaşacağım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Teknik Uzman Tunç Şatıroğlu'ndan bomba dolar analizi! 7.51'in üzeri köpük 7.65'ten aşağı düşerse...
CHP’li vekilden Samsun’da darp edilen kadının başında poz: Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi
MHP’li Semih Yalçın'dan ‘Zarap’ ve ‘Çetin’ açıklaması: Suç kişiseldir ve sahibini bağlar
Şanlıurfa'dan yürek yakan haber! Süt 6 aylık bebeğin hayatına mal oldu
Kullancııları sevindirecek haber! Instagram'daki özellik Facebook’a da geliyor
New York'taki tepki çeken ilanın arkasındaki Mehmet Murat Kaval'ın geçmişi olay oldu
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Aort yırtılması sonucu hayatını kaybetmiş
Fatih Terim'in 'kalsın' dediği Belhanda ile yollar ayrılıyor!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iddialı konuştu: Bir yıllık partiyiz hükümete yön veriyoruz
Olay Bursa'da yaşandı! Cinayet zanlısı lokantacı 6 ay sonra yakalandı
Yorumlar