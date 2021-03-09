Çavuşoğlu ve Lavrov yarın Katar'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geleceği belirtildi.

Abone ol

Söz konusu görüşmenin Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşeceği belirtildi. Rus yetkililer görüşmeye dair başka ayrıntı paylaşmadı. Doha’daki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevkidaşı Rusya lideri Putin ile Akkuyu nükleer güç santralinin üçüncü reaktörünün temel atma törenine video-konferans yöntemiyle katılacakları güne denk gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Doha’da Katar Emiri Hamad bin Halife el Sani tarafından kabul edilmesi ve Katarlı mevkidaşı Muhammad bin Abdurrahman el Sani ile de bir araya gelmesi planlanıyor.