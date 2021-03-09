BIST 1.542
DOLAR 7,66
EURO 9,12
ALTIN 418,92
HABER /  GALATASARAY
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Fatih Terim'in 'kalsın' dediği Belhanda ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle Younes Belhanda ile yolları ayırma kararı aldı.

Abone ol

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldızla Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir pazarlık halindeydi. Galatasaray'ın yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerisini beğenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2.5 milyon Euro'luk talepte diretince, görüşmeler askıya alınmıştı. Belhanda'nın, son Sivasspor maçının ardından zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunması, bardağı taşıran son damla oldu.

Terim'e rağmen yönetim biletini kesti
Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasından yana görüş bildirmesine rağmen, Belhanda'ya yeni bir teklif yapılmayacağı öğrenildi.

Fransa'ya dönecek
Tecrübeli futbolcunun da bir süredir eski kulübü Nice ile görüşme halinde olduğu ve Galatasaray'la anlaşamaması halinde tercihini Fransa'dan yana kullanacağı belirtiliyor.

''Yanlış anlaşıldım''
Öte yandan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
YÖK'ten, akademisyen alımlarında 'kişiye özel' ilana son veren düzenleme
Beyaz Saray'dan Prens Harry- Meghan Markle röportajı açıklaması
AnadoluJet'ten bahar kampanyası! Yüzde 30 indirimli uçma imkanı
Marsilya, Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor
Mert Hakan Yandaş: İlk yarıda Fenerbahçe'ye yakışan futbolu oynadık
Rize'de arkadaşının yolladığı mesaja tıkladı! Hayatının hatasını yaptı
Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz maskelerin atılacağı tarihi verdi! Maskesiz, mesafesiz görüşebilirler
İstanbul'a güzel haber! Barajlardaki su oranı 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti
Uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu sonrası da çok iğrenç
Hürriyet yazarı Hande Fırat'tan 'gazeteciler' sorusu: Artık aşılanması gerekmiyor mu?
Yorumlar