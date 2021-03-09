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OECD, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini iki katına çıkardı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ve bölgesel ekonomilere dair 2021-2022 büyüme beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti. OECD, Türkiye'nin 2021 büyüme beklentisini ikiye katladı ve yüzde 5.9'a yükseltti.

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OECD, küresel ve bölgesel ekonomilere dair 2021-2022 büyüme beklentilerinde revizyona gitti. OECD'nin Türkiye için 2021 tahminindeki değişiklik ise dikkat çekti. 2021 için yüzde 2.9 oranında büyüme bekleyen OECD, bu tahminini yüzde 5.9'a yükseltti. Kurum gelecek yıl için beklentisini ise bir miktar aşağı çekti.

Büyüme beklentisi yüzde 3.0

OECD, 2022 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3.0'ye çekti. Aralık raporunda beklenti yüzde 3.2, Ocak raporunda ise yüzde 3.5 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon yükseltilecek

Dünya'nın aktardığı habere göre, OECD yaptığı değerlendirmede, güçlü bütçe tedbirlerinin, imalata ve inşaat sektörlerinde toparlanmanın Çin ve Turkiye'de 2020 yılında ekonomik aktivitenin pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkmasında etkili olduğunu belirtti.

Raporda, yüksek emtia fiyatlarının net emtia ithalatçısı olan Türkiye gibi ülkelerde enflasyonu yükselticeği de vurgulandı.

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