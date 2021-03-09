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Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığını açıkladı.

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Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ve son dakika golüyle Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz"

Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada "Transfer politikaları takım olma olgusunu imkansız hale getirmişken, bunları düzeltmek için gereken zaman maalesef sınırlıydı. Dilerim kan değişikliği saha sonuçlarını beraberinde getirir ve yuvam olarak gördüğüm Gençlerbirliği ligde kalmayı başarır." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'ın yerine İbrahim Üzülmez'in adı geçiyor.

Bu sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran hocalar:
Mert Nobre: 7 maç
Mustafa Kaplan: 16 maç
Mehmet Altıparmak: 6 maç

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