Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe hakem ve zemin açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Bizim bağırmamız adalet içindi. Yabancı hakem konusunda karar TFF ve MHK'nın. Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsanız iyice batarsınız. Bataklığa damatlıkla girseniz de çamurla çıkarsınız.'' dedi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, EnerjiSa ile yapılan anlaşma sırasında takım oyuncusu Belhanda'nın stat zeminini eleştirmesi ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin açıklamaları için de konuştu.

Kurulum anlaşmasıyla ilgili konuşan Cengiz, ''Enerjisa'ya teşekkür ediyorum. Bazı laflar gelmiş, çatıyı etkiler mi? şeklinde. Bunun hiç onunla alakası yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ayrıca bu stadyuma emek veren, tek bir çivi bile çakan tüm herkese teşekkür ederim. 25 yıllık bir dönem. 20 milyon TL'lik yatırımın tüm masraflarını Enerjisa karşılıyor. 25 yılda 100 milyonun üzerinde gelir getirecek. Panelleri de bize devredecekler. Bizim malımız olacak. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Bizler isteriz ki halı sahada oynayalım''

Basına gödermede bulunan Cengiz, "Sakın üstünüze alınmayın. Bütün dünyada bu böyle sanırım. Bizim yaptığımız stratejik bir şey. Sorulan sorular taktiksel. Roma bir günde kurulmadı. Genelde halkın ilgilendiği, magazinsel, şu yönetici ne demiş, buna ne yanıt verilir, zemin. Bunlar geçici. Belki yapısal ama stratejik değil. Değerli arkadaşlar tabii ki zemin değerli. Bizler isteriz ki halı sahada oynayalım." dedi.

"Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi"

"Biz stadın zeminini en iyi tutan kulüplerden biriyiz" diyen Mustafa Cengiz, "Ama insanlar nedense çabuk unutuyor. O yaşanan karı hatırlıyor musunuz? Barajlarda su seviyesi 19'a çıktı. Birden bire kar yağınca hepimiz sevindik, ama zemin üzüldü. Bana göre erken açtılar. Çünkü TFF yetkilileri 4 saat önce örtünün açılmasını istiyor. Sekiz yılda bu işi yapmalıydık. Teknik heyete bunun getirilmesi lazım. Biz bunu hızla halledebilirdik. Burada bir ihtimal var. Kar yağışı üzerinde oynamak zemini bozdu. Ama o zeminde rakibi yendik. Ankaragücü'ne yenildik. Demek ki tek parametre zemin değildi. Buradan hemen yazın "teknik heyete laf attı" diye. Ama bu değil. Şans çok önemli. 2-2 biten maçta karşı takım da çok güzel oynadı. Ama son 10 dakikada 5 gol olabilirdi.

"Saçma bir lafa açıklama yapmaya kalkarsanız iyice batarsınız"

Lig sonuncusu, Galatasaray'ı yendi. Helal olsun. Hakem hataları oldu mu? Çok var. Bize dediler ki şu maçlardan önce şüpheleniyoruz, "bildiri yayınlayın" diye. Kulüpler Birliği'nde oturup sarılıyoruz. Rakibiz, ama aynı anda bildiri yayınlıyorlar. Ben bunu yapmam. Ben hakemi ve federasyonu etkileyeyim diye bir şey yapmam. Benim cesaretim Türkiye'nin en az yüzde 45. Galatasaray yanlışıyla, doğrusuyla Türkiye'dir. Biz hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist olmayız. Zırva tevil götürmez. Saçma bir lafa açıklama yapmaya kalkarsanız iyice batarsınız. Bataklığa istediğiniz kadar damat elbiseyle çıksanız da boş. Bu eziklik ve kaybedilmiş duygusunu boş vermek lazım." diye konuştu.

"Kimse hakemlerden memnun değil"

İtirazlarının hakem hataları için olduğuna vurgu yapan Mustafa Cengiz, "Hakem hataları iki takım içinde bir dolu var. Hakemler eğitilmeli, daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmiş olabiliriz ama orada haksız olduğumuz bir şey yok. Kimse hakemlerden memnun değil" ifadesini kullandı.

"Adalet istiyoruz"

Hakemlerle ilgili TFF'ye yazı yazdıklarını söyleyen Cengiz, "Hakemleri eğitmeliyiz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Adalet istiyoruz. Hakemler bizim insanımız. Ben onun moralını, kendine olan öz güvenini tamamen bitirirsem üst üste daha fazla hata yaparlar" dedi.

Yabancı hakem konusu

Yabancı hakem konusuna karar verecek merciinin TFF olduğunu söyleyen Cengiz, "Yabancı hakem konusunda hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF ve MHK karar verir. O da derbi maçlarda ve belli sayıda. Ancak Türk hakemliğini tehdit edecek bir unsur olmamalı. Yabancı hakemleri Türk hakemliğine tehdit gibi ifade etmek hakemlere zarar verir. Çok sıkışılırsa, örneğin derbi maçlarda eğer TFF isterse olabilir" açıklamasını yaptı.

Tyler Boyd'un sözleri

Tyler Boyd'un Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklama için Mustafa Cengiz, "Sivasspor maçından sonra rakip oyuncunun (Boyd) söylediğini birinci sıraya alıp bir açıklama yapmayız. Kendisini bağlayan bir durum" dedi.

''Pandemiden ötürü ciddi bir zararımız var''

''Bizim pandemiden ötürü çok ciddi bir zararımız var. En çok geliri olan da biziz, en çok zarar gören de biziz. Mesela başkan adayı adam gelmiş 500 milyon para koyuyor. Ben bunu görmeliyim. Ne kadar fikir ve görüş varsa yarışsın, çok güzel olur. Beni desteklemeyen, olumlu bulmayanlara da alternatif tercihler verir. Biz bundan memnun oluruz. Mesela adam bizden hoşlanmayabilir, tipimizden aksanımızdan hoşlanmayabilir.