Sağlık Bakanlığı'nın haritasında riskli illerin sayısı 48'e çıktı! TTB: 'Asıl artış 1-2 hafta sonra'

Sağlık Bakanlığı’nın 'Kontrollü normalleşme' kapsamında açıkladığı 'mavi-sarı-turuncu-kırmızı' haritasındaki çok yüksek ve yüksek riskli il sayısı 39’dan 48’e yükseldi. İşte o iller ve Türk Tabipler Birliği'nden gelen 'Asıl artış 1-2 hafta sonra' uyarısının ayrıntıları...

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Türkiye genelinde günlük koronavirüs vaka sayısı 13 bini aştı. Hal böyle olunca Sağlık Bakanlığı’nın 'Kontrollü normalleşme' kapsamında açıkladığı 'mavi-sarı-turuncu-kırmızı' haritasındaki çok yüksek ve yüksek riskli il sayısı 39’dan 48’e yükseldi. Son tabloda yüksek riskli grupta yer alan İstanbul da çok yüksek riskli iller arasında geçerken vakaların tırmanışa geçtiği Ankara orta riskli il grubundan yüksek riskliye geçti.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, yüksek ve çok yüksek riskli illerin Türkiye genelinin yarısından fazlası olduğuna dikkat çekerek “Bu demektir ki pandemide biz yüksek riskli durumdayız. Bu durumun üzerinde kontrollü normalleşmenin etkisi olduğunu henüz görmüyoruz. Okulların açılmasıyla 1-2 hafta sonra yüksek ve çok yüksek riskli illerin artacağını göreceğiz. O zaman ne yazık ki kötü bir tablo olacak" iddiasında bulundu.

Günlük 200 binin altında aşılama olduğunu ve bunun artırılması gerektiğini belirten Ali İhsan Ökten, "En az 1 milyona yakın aşılama olmalı, bunu yapmadığımız sürece toplumsal bağışıklığı sağlayamayız. En önemli sorunlardan birisi varyant virüsün tüm illerde artış göstermesi. Bu koşullarda kontrollü veya kontrolsüz normalleşme sürecine geçmemiz mümkün değil. Aksine önlemleri artırmamız gerek” dedi.

Hastanelerin durumu

Hastanelere başvurularda bir miktar artışın olduğunu dile getiren Ökten, “Henüz bu ciddi bir boyutta değil, yoğun bakım veya servis bakımından şu an sıkıntı yok. Ama artabilir. Kontrollü normalleşmede turizm düşünüldü. Siyaset ve ekonomi, bilim ve insan yaşamının önüne geçmiş durumda. Bunda da en büyük etken de yazık ki turizm sezonu” dedi.