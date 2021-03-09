Joachim Löw Almanya milli takımını bırakıyor
Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Euro 2020'den sonra takımdan ayrılacağını açıkladı.Abone ol
Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 15 senelik milli takım kariyerini Euro 2020'nin ardından sonlandıracağını açıkladı.
Almanya Futbol Takımı Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Joachim Löw, Euro 2020'den sonra milli takım teknik direktörlüğünü bırakacak" açıklamaları yer aldı.
Arjantin'de Dünya şampiyonu yaptı
Joachim Löw, 2006 yılında Almanya Milli Takım Teknik Direktörlük görevine getirildi.
Arjantin'de düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda finale çıkan Löw yönetimindeki Almanya ev sahibini Mario Götze'nin golüyle 1-0 yendi ve şampiyon oldu.
Tecrübeli çalıştırıcı, 2016-2017 yılında Almanya'yı Konfederasyon Kupası'nda zirveye ulaştırdı.