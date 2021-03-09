BIST 1.549
DOLAR 7,63
EURO 9,09
ALTIN 417,53
HABER /  YEREL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Kırıkkale'de taş makinesinin haznesine düştü! Feci şekilde can verdi

KIRIKKALE'de 35 yaşındaki Fevzi Kaya, taş kırma makinesinin haznesine düşerek feci şekilde can verdi.

Abone ol

Kaza saat 11.00 sıralarında Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü. Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden Fevzi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaya'nın cesedi, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Siirt'te 40 taneyle başladı 300'e çıkardı! Taleplere yetişemiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor
Kahramanmaraş'ta covid-19'u yendi hayatı karardı: Başıma böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi
Pfizer BioNTech aşısı, Brezilya mutasyonuna karşı etkili mi?
Peugeot 208 ve SUV 2008 'Kadın Dünyasında Yılın Otomobili' seçimlerinde ilk sırada
Bomba kulis: CHP'nin WhatsApp grubunda köstebek avı başlatıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtım programında konuştu
Konya'da oğlunu boğarak öldüren cani baba: Ben onu günaha girmeden cennete gönderdim
Marek Hamsik, Göteborg'a imza attı
Uzun süredir görülmemişti! Trabzon'da ortaya çıktı gören şaştı kaldı
Levent Gültekin'e saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı! Parmaklarını kırmışlar
Yorumlar