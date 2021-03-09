Siirt'te 40 taneyle başladı 300'e çıkardı! Taleplere yetişemiyor
SİİRT'te devletten aldığı hibe desteğiyle kendi işini kuran Şükriye Özbey, kısa sürede işini büyüttü.
Siirt kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde yaşayan Şükriye Özbey, kırsal kalkınma yatırımları genç çiftçi hibe desteği projesi çerçevesinde 2016 yılında Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden hibe olarak aldığı 40 kovanı kısa sürede 200 kovana çıkarttı. Özbey, hedefinin ürettiği balda markalaşmak olduğunu söyledi.
Devletten almış olduğu hibe desteği ile arıcılık yapan Şükriye Özbey adlı kadın üreticiyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, bölgede arıcılık ve hayvancılık gibi alanlarda kadınların üretici konumda olmasının mutlu edici olduğunu söyledi. Karaca, “Bugün Şükriye hanımın tesisindeyiz. 2016-2017 yıllarında tarım ve orman müdürlüğümüzün desteğiyle 40 kovanla başlayıp bugün yaklaşık 250-300 kovana çıkarmıştır. " dedi.
Sözlerinin devamında Karaca "Siirt’in Bayraktepe köyünde bu bir başarı mücadelesi kendisini takdirle karşılıyoruz. İnşallah diğer arkadaşlarımıza da örnek olur. Kadın kooperatifleri kurulur. Kadınlarımız iş gücü hayatına girer evlerine katkı sağlarlar. Aile hayatlarına katkı sağlarlar. Buradan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Arıcılık işine devletten aldığı hibe desteği ve 40 kovan ile başlayan Şükriye Özbey'in herkese örnek biri olarak gösterilmesi gerektiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ürettiği balların büyük talep görmesi nedeniyle üretim kapasitesini artırarak kovan sayısını 300 civarına çıkardığını söyledi.