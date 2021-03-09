Siirt'te 40 taneyle başladı 300'e çıkardı! Taleplere yetişemiyor

Sözlerinin devamında Karaca "Siirt’in Bayraktepe köyünde bu bir başarı mücadelesi kendisini takdirle karşılıyoruz. İnşallah diğer arkadaşlarımıza da örnek olur. Kadın kooperatifleri kurulur. Kadınlarımız iş gücü hayatına girer evlerine katkı sağlarlar. Aile hayatlarına katkı sağlarlar. Buradan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.