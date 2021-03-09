Levent Gültekin'e saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı! Parmaklarını kırmışlar

Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, gazeteci Levent Gültekin'e yönelik saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Gazeteci Ayşenur Arslan ise Günlü'nün "5-6 ekip görüntüleri inceliyor" bilgisini verdiğini aktardı.

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Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, dün akşam saatlerinde gazeteci Levent Gültekin'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ile görüştüğünü belirten Arslan, "Bu konuda inceleme başlatılmış. 'İnceleme' diyelim, soruşturma değil de inceleme başlatılmış. 5-6 ekip güvenlik kamerası görüntülerini inceliyormuş. Bizzat kendisi '5-6' dediği için ben de bu şekilde vermek doğru olur diye düşündüm. Suat Toktaş'a bilgi vermiş kaymakam" ifadelerini kullandı.

​'Dün akşamki iki Yorum'u kırık parmakla yapmışım'

Gültekin, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda elleriyle kafasını ve yüzünü korumaya aldığı için parmaklarının kırıldığını söyledi. Bunun dışında durumunun iyi olduğunu belirten Gültekin, "Yani anlayacağınız dün akşamki İki Yorum’u kırık parmakla yapmışım" diye yazdı.