BIST 1.549
DOLAR 7,63
EURO 9,09
ALTIN 417,53
HABER /  MEDYA
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Levent Gültekin'e saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı! Parmaklarını kırmışlar

Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, gazeteci Levent Gültekin'e yönelik saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Gazeteci Ayşenur Arslan ise Günlü'nün "5-6 ekip görüntüleri inceliyor" bilgisini verdiğini aktardı.

Abone ol

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, dün akşam saatlerinde gazeteci Levent Gültekin'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ile görüştüğünü belirten Arslan, "Bu konuda inceleme başlatılmış. 'İnceleme' diyelim, soruşturma değil de inceleme başlatılmış. 5-6 ekip güvenlik kamerası görüntülerini inceliyormuş. Bizzat kendisi '5-6' dediği için ben de bu şekilde vermek doğru olur diye düşündüm. Suat Toktaş'a bilgi vermiş kaymakam" ifadelerini kullandı.

​'Dün akşamki iki Yorum'u kırık parmakla yapmışım'

Gültekin, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda elleriyle kafasını ve yüzünü korumaya aldığı için parmaklarının kırıldığını söyledi. Bunun dışında durumunun iyi olduğunu belirten Gültekin, "Yani anlayacağınız dün akşamki İki Yorum’u kırık parmakla yapmışım" diye yazdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şükriye Tutkun 'Erdoğan keşke benim babam olsaymış' paylaşımı hakkında konuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19 marketlere yaradı! BİM, Migros ve CarrefourSa'nın karına bakın
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklikler kapıda
Bartın'da ağrılarından duramadı gerçeği hastanede öğrendi! 60 defa kapanıp açıldığı...
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın! Hobilerini işe dökmüşler
Isparta'da 'markete gidiyorum' diye evden çıkan Zilfinur ortada yok! 5 gündür aranıyor
Bu sene hac ve umre var mı? Hac kura hakkı devam ediyor Diyanet açıkladı
Yürekleri ağza getiren Pelkas'tan 'iyiyim' mesajı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı
Samsun'da eşini sokakta döven koca 'Bu işi bitireceğim, öldüreceğim’ diye bağırmış! Yeni ayrıntılar
Rasim Öztekin ilk eşi Zeynep Aslıhan İsbay kim? İkinci karısı Esra Kazancıbaşı kimdir
Yorumlar 1 yorum