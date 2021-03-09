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Rasim Öztekin ilk eşi Zeynep Aslıhan İsbay kim? İkinci karısı Esra Kazancıbaşı kimdir

Rasim Öztekin iki evlilik yaptı ve ilk eşinden Pelin Öztekin isminde kızı oldu. Rasim Öztekin'in ikinci karısı ise Esra Kazancıbaşı...

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Türk tiyatrosunun efsane isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin 62 yaşında hayata veda etti. Rasim Özkekin'in ölüm sebebi kalp rahatsızlığı oldu. 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Rasim Öztekin iki kez evlendi.  Rasim Öztekin'in ilk eşinin ismi Zeynep Aslıhan İsbay'dı. Bu evliliğinden tek çocuğu olan kızı Pelin Öztekin dünyaya geldi. 1987 doğumlu olan Pelin Öztekin 34 yaşında ve BKM oyuncuları arasında. 

Rasim Öztekin'in ikinci eşi kimdir?

Rasim Öztekin 2005 yılında ikinci eşi Esra Kazancıbaşı ile evlendi. Gazeteci olan Esra Kazancıbaşı ile olan düğününü Atina'da yaptı. 

Rasim Öztekin eşini anlatmıştı

Usta oyuncu aşk evliliği yaptığı ikinci eşi Esra Kazancıbaşı ile olan ilişkisini verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:
-Esra ile 80'li yılların başlarında okulda tanıştık. O zamanlar Esra'nın basketbol takımının koçuydum ama hâlâ inkar eder. Ciddi tanışmamız 2001 yılında oldu. Birlikte olmaya başladık. 2005 yılında da Atina'da nikah kıyarak evliliğe adım attık, bugünlere geldik. Ben Esra'yı Fenerbahçe konusunda sinir espriler yaparak tavladım. Çok kızdırıyordum, başta bana çok gıcık oluyordu ama sonra nikah masasına oturduk.

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