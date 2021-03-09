Rasim Öztekin'in cenazesi eşi ve kızı Pelin Öztekin perişan son yolculuk...
7 Mart Pazar günü kalp krizi geçiren Rasim Öztekin, 8 Mart günü vefat etti. Tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybeden usta oyuncu, bugün Teşvikiye Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.
62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü kalp krizi geçirdi. Hemen Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncudan dün akşam kötü haber geldi. Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu:
"Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti."
Öztekin’in ölüm haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye geldi. Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, şunları söyledi:
- Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde.
- Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun.
- Setteyken hiçbir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz.
Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, babasının kalp krizi geçirmesinin ardından hastane bahçesinde elinde telefonla gözyaşlarına boğulmuştu. Perişan hali, kameralara yansımıştı.