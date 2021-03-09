Rasim Öztekin neden öldü? AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın mesajı olay oldu
Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin kalp hastalığı sebebiyle 62 yaşında öldü. Rasim Öztekin için hem siyaset hem sanat camiasından pek çok paylaşım geldi. Bu paylaşımlar içinde AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın mesajı olay oldu.
Usta oyuncu Rasim Öztekin, sevenlerini yasa boğdu. Kalp krizi geçirip hastanede durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakıma kaldırılan Öztekin, hayatını kaybetti. Seksenler'de 'Fehmi baba' karakteriyle 7'den 77'ye gönüllerde yer kazanan Rasim Öztekin için çok sayıda siyasi ismin yanı sıra Yılmaz Erdoğan gibi meslektaşlarından başsağlığı mesajları geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili paylaşımda bulunarak, 'Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum' notunu düştü.
Ahmet Hamdi Çamlı'nın olay olan mesajı
Rasim Öztekin için yapılan 'taziye' mesajlarından en dikkat çekeni AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan geldi. Çamlı'nın 'garip' kaçan paylaşımı sosyal medya da TT oldu. Çamlı, usta sanatçı için şunu yazdı:
-"Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü, der dururlar... Halbuki, doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi! #RasimÖztekin Aileye Sabır dilerim..."