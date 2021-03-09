Rasim Öztekin neden öldü? AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın mesajı olay oldu

Ahmet Hamdi Çamlı'nın olay olan mesajı

Rasim Öztekin için yapılan 'taziye' mesajlarından en dikkat çekeni AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan geldi. Çamlı'nın 'garip' kaçan paylaşımı sosyal medya da TT oldu. Çamlı, usta sanatçı için şunu yazdı:

-"Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü, der dururlar... Halbuki, doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi! #RasimÖztekin Aileye Sabır dilerim..."