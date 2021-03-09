Bingöl'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi

BİNGÖL az önce 4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl merkez olarak belirlediği deprem, saat 11.20'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.30 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'de saat 11.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla ilgili şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.