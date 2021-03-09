BIST 1.542
DOLAR 7,66
EURO 9,12
ALTIN 418,92
HABER /  GÜNCEL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Bingöl'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi

BİNGÖL az önce 4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl merkez olarak belirlediği deprem, saat 11.20'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.30 kilometre derinliğinde oldu. 

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'de saat 11.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi
Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla ilgili şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den acı itiraf: Kredimizi tükettik
Yarın Miraç Kandili! Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece hangi dualar okunur
İnşaat işçisi Gül Öztürk erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor
ABD'nin Rusya'ya siber operasyon düzenlemeye hazırlandığı iddia ediliyor
Bursa'da 20 yıllık arkadaşına dehşeti yaşattı! Sebebi ise bakın ne
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek
Kaza yapıp ehliyetini kaptırdı! Yaşını duyan inanamadı
Tecavüz iddialarına karışan kişinin valiliğe aday gösterilmesini protesto ettiler
FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama için ödeme
Trabzon'da eve gelince gördükleri şok etti: Hayret ettik kocamandı
Yorumlar