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İstanbul'un 4 ilçesinde sular 17 saatliğine kesiliyor! İşte o ilçeler ve suyun akmayacağı saatler

İSTANBUL'da 17 saatlik su kesintisi haberi geldi. Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Beykoz'da su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Su Dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacak.

Bu nedenle saat 22.00'den itibaren, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesinti, yarın saat 15.00'e kadar sürecek.

Beykoz'da su kesintisi ise yarın saat 9.00 ile 23.00 arasında olacak.

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