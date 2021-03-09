BIST 1.542
DOLAR 7,66
EURO 9,12
ALTIN 418,92
HABER /  YEREL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Rize'de arkadaşının yolladığı mesaja tıkladı! Hayatının hatasını yaptı

İhlas Haber Ajansı

RİZE'de Recep Memişoğlu, EBA'dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu.

Abone ol

Olayı anlatan Recep Memişoğlu, arkadaşından gelen mesaja aldandığını dile getirerek “Bir arkadaşın üzerinden mesaj göndermişler bana. Arkadaşım da Milli Eğitim’de çalışan bir arkadaşım. Baktım tablet kampanyası varmış. Bende ‘Allah razı olsun, beni düşünmüş göndermiş’ dedim. Benimde ilkokulda okuyan 2 tane çocuğum var. Tıkladım gönderilen bağlantıya ‘EBA’yı yüklemeniz gerekiyor’ dedi. Bende Milli Eğitimin EBA programıdır, güvenilir olduğunu bildiğim için yükle dedim. Logosu falan EBA yani. Bende tıklayınca bir anda telefon dondu. Sayfa üzerine sayfa açmaya başladı. Sonradan panik halinde telefonu kapattım baktım ki gitmiş. Sonra sabah uyandığımda baktım gibi gece 03.00 gibi benim kredi kartımdan 4 bin 75 lira para çekildiğini gördüm” ifadelerini kullandı.

Paranın kredi kartından çekildiğini fark eden Memişoğlu ne yapacağını şaşırarak kendisinin banka şubesinde bulduğunu dile getirerek “Bankaya gittim görevli arkadaş dilekçe aldı benden. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne gittim. Onlara da bildirimde bulundum. Müşteri hizmetlerini aradım bana başka bir sıkıntıya girmemem için telefonu teknik servise getir dedi. Onlarda fabrika ayarlarına geri döndürdüler telefonumu. Kartımı hemen iptal ettiler. Gelen mesaj dahil tüm bilgiler de silindi telefonumdan” dedi.

"Her gelen mesaja tıklamasınlar"
Vatandaşlara her gelen mesaja araştırmadan tıklamamak gerektiğini sözlerine ekleyen Memişoğlu “İnsanların dikkat etmesini istiyorum. Paramı geriye alsam bile 50 Tl taksi parası verdim oraya git buraya git derken. Dikkatli olsun insanlarımız, uyanık olsunlar. Her gelen mesaja tıklamayalım. Hatta ben telefonumu güvenilirliği yüksek biliyordum ama değilmiş. Daha dikkatli olalım” şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD'den Rize'ye sipariş yağıyor fiyatı dudak uçuklattı! Ayda 6 tane üretiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz maskelerin atılacağı tarihi verdi! Maskesiz, mesafesiz görüşebilirler
İstanbul'a güzel haber! Barajlardaki su oranı 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti
Hürriyet yazarı Hande Fırat'tan 'gazeteciler' sorusu: Artık aşılanması gerekmiyor mu?
Adana'da koyun kavgasında kan döküldü! Kendisini bakın nasıl savundu
Fatih Altaylı'dan bomba Ali Koç ve Rıdvan Dilmen iddiası
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara'da PKK kuryesi 3 şahıs yakalandı
İzmir'de büyük şok! İnternetten satın aldığı fırın yerine oyuncak fırın gönderdiler
Son 3 ayın zirvesini gören dolar ve euroda son durum
Koronavirüste yeni risk grubu! Türk doktorlar keşfetti uyku apnesi olanlar ve horlayanlar dikkat
Yorumlar