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Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tekniker pozisyonunda görevlendirmek üzere 87 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 17 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.

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GİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum, elektrik, inşaat, iklimlendirme, makine, ağaç işleri, tesisat veya bilgisayar teknikeri olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Dün başlayan başvurular, 17 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kaydolup, buradaki formu doldurarak başvuru yapabilecek. 

Sözlü sınav, 5-7 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Tek aşamalı sınavda genel yetenek, genel kültür ile kazananların istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan sorular yöneltilecek.

Alındıktan sonra çeşitli illerde görevlendirilecek 87 personelden 10'u GİB'in merkezinde, 3'ü Ankara'da, 18'i İstanbul'da, 6'sı İzmir'de hizmet verecek.

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